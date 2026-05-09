Zehirli mantar beş aylık hamile kadını hayattan kopardı

Çorum 'da beş aylık hamile bir kadın iddiaya göre mantar zehirlenmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Buharaevler Mahallesi'nde yaşayan ve beş aylık hamile olan Rüveyda Altuntaş, doğadan toplanılan mantarlardan yedikten sonra rahatsızlandı.

KURTARILAMADI

Sağlık ekipleri tarafından zehirlenme şüphesiyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen 32 yaşındaki kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Altuntaş’ın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için morga kaldırıldı.