Zehirli mantar beş aylık hamile kadını hayattan kopardı
09.05.2026 15:32
Kadının kesim ölüm sebebi yapılacak inceleme sonucu netleşecek. (Foto: Arşiv)
Çorum'da mantardan zehirlendiği iddia edilen beş aylık hamile kadın yaşamını yitirdi.
Buharaevler Mahallesi'nde yaşayan ve beş aylık hamile olan Rüveyda Altuntaş, doğadan toplanılan mantarlardan yedikten sonra rahatsızlandı.
KURTARILAMADI
Sağlık ekipleri tarafından zehirlenme şüphesiyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen 32 yaşındaki kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Altuntaş’ın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için morga kaldırıldı.