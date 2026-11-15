Zeytinburnu'nda Matbaacılar Sitesi'nde çıkan yangın söndürüldü

Litros Yolu 2. Matbaacılar Sitesi’ndeki beş katlı iş yerinin beşinci katındaki matbaada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.