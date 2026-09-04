Zıpkınla balık avlama denemesi ölümle bitti

Kastamonu ’nun Cide ilçesinde Metin Baysal (62), sabah saatlerinde zıpkınla balık avlamak için Karadeniz'de dalış yaptı.

Baysal'ın uzun süre su yüzeyine çıkmadığını gören çevredeki vatandaşlar, Baysal'ın dalış yaptığı bölgeyi kontrol etti. Vatandaşlar tarafından, su yüzeyinde Baysal’ın cansız bedeni bulundu.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Metin Baysal’ın cenazesini Cide Limanı'na getirdi. Burada sağlık ekiplerine teslim edilen Baysal’ın cenazesi, Cide Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.