Alaplı Limanı'nda İHA paniği. Sahil Güvenlik kontrollü şekilde imha etti

Bir süre sonra dalgaların etkisiyle Karadeniz Ereğli açıklarına doğru sürüklendiği öğrenilen İHA, bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kontrollü şekilde imha edildi.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler güvenlik önlemleri alarak tedbir amacıyla limana giriş ve çıkışları geçici olarak durdurdu.

Alaplı Limanı açıklarında balıkçıların bir İHA fark etmesi üzerine durum yetkililere bildirildi.

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