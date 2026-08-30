Alaplı Limanı'nda İHA paniği. Sahil Güvenlik kontrollü şekilde imha etti
30.08.2026 15:38
İHA kontrollü şekilde imha edildi.
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, liman açıklarında fark edilen İHA, Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle kontrollü şekilde imha edildi.
Alaplı Limanı açıklarında balıkçıların bir İHA fark etmesi üzerine durum yetkililere bildirildi.
İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler güvenlik önlemleri alarak tedbir amacıyla limana giriş ve çıkışları geçici olarak durdurdu.
Bir süre sonra dalgaların etkisiyle Karadeniz Ereğli açıklarına doğru sürüklendiği öğrenilen İHA, bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kontrollü şekilde imha edildi.
İmha işleminin ardından ekipler tarafından bölgede tarama çalışması gerçekleştirildi.
Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Alaplı Limanı'ndaki giriş ve çıkış yasağı kaldırılarak deniz trafiği normale döndü.
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