Kuzenini domuz sandı, tüfekle vurarak öldürdü

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay, gece saatlerinde Devrek ilçesine bağlı Akçasu köyünde meydana geldi. Kemal Basan (50), mısır bahçesine gelen domuzları avlamak için beklediği sırada iddiaya göre gördüğü karartıyı domuz sanarak ateş açtı.

YASAL UYARI

DEVREK Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. DEVREK Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.