Kuzenini domuz sandı, tüfekle vurarak öldürdü
28.08.2026 11:01
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Kemal Basan isimli şahıs, bahçesinde gördüğü karartıyı domuz zannederek tüfekle ateş açtı. Kuzenini öldürdü.
Olay, gece saatlerinde Devrek ilçesine bağlı Akçasu köyünde meydana geldi. Kemal Basan (50), mısır bahçesine gelen domuzları avlamak için beklediği sırada iddiaya göre gördüğü karartıyı domuz sanarak ateş açtı.
Ses gelmesi üzerine koşup bakan Kemal Basan, kuzeni Kenan Basan'ı vurduğunu fark ederek yardım çağırdı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kenan Basan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Kemal Basan, jandarma tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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