Kural ihlalleri havadan tespit edildi

Ekiplerin trafik güvenliğini artırmak amacıyla yürüttüğü dron destekli denetimler, Zonguldak 'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde gece saatlerinde de yapılmaya başlandı.

Cadde ve kavşaklar başta olmak üzere ilçenin farklı noktalarında gerçekleştirilen uygulamalarda, sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadığı dronlarla havadan takip edilirken kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri takmama, seyir halinde cep telefonu kullanma ve hatalı şerit değiştirme gibi ihlaller tespit edilerek yerdeki ekiplere bildirildi.

Ekipler, dron destekli denetimlerin gündüz ve gece belirli aralıklarla sürdürüleceğini belirterek uygulamaların amacının yalnızca cezai işlem uygulamak değil, trafik kazalarını azaltmak ve sürücülerde kurallara uyma bilincini artırmak olduğunu ifade etti.

Müdürlüğün ilçe genelindeki trafik denetimlerini aralıksız sürdüreceği öğrenildi.