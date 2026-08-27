Kuyumcunun dikkati sahte altın girişimini önledi: 2 kişi gözaltına alındı

Daha önce aynı kuyumcuya 9 adet gram altın satan B.Ü. ve K.A., bir süre sonra yeniden aynı kuyumcuya gelerek bu kez 29 adet gram altını satmak istedi.

Altınların gramajından ve yapısından şüphelenen kuyumcu , yaptığı incelemeler sonucu ürünlerin sahte olduğunu tespit etti. Durumu polise bildiren kuyumcu, şüphelilerin yakalanmasını sağladı.



İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında, Zonguldak 'tan ilçeye getirildiği tespit edilen altınlarla ilgili inceleme başlatıldı.