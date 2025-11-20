Zonguldak'ta bir maden işçisi kolunu banda kaptırdı
20.11.2025 15:44
İHA
Zonguldak'ta özel bir maden ocağında kolunu banda kaptıran işçi tedavisi için Ankara'ya sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre Kilimli ilçesinde özel bir maden ocağında çalışan 44 yaşındaki maden işçisi Yiğit Yılmaz'ın sol kolu ve parmakları kömür bandına sıkıştı.
Mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkartılan Yılmaz, ambulansla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Yılmaz'ın kopan kolu yerine dikilmek üzere Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
