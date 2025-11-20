Zonguldak'ta bir maden işçisi kolunu banda kaptırdı

Edinilen bilgiye göre Kilimli ilçesinde özel bir maden ocağında çalışan 44 yaşındaki maden işçisi Yiğit Yılmaz'ın sol kolu ve parmakları kömür bandına sıkıştı.

Mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkartılan Yılmaz, ambulansla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Yılmaz'ın kopan kolu yerine dikilmek üzere Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.