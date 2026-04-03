10 yıldır aranıyordu, çatı katında saklanırken yakalandı
03.04.2026 22:52
Zonguldak'ta 10 yıldır aranan FETÖ üyesi, saklandığı çatı katında yakalandı.
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri; FETÖ terör örgütüne yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Karadeniz Ereğli ilçesinde hakkında 10 yıldır arama kaydı bulunan 60 yaşındaki İ.H.B. ekiplerce saklandığı ikamette yakalandı.
Çatı katında saklandığı tespit edilen İ.H.B. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
