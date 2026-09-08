12 metre yükseklikten düşen çatı ustası ağır yaralandı

Yaralanan Kavaklı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan kontrollerde Hakan Kavaklı’nın vücudunda kırıklar olduğu, iç kanama geçirdiği belirlendi.

Merkezin çatı onarım ve tadilat çalışması sırasında Hakan Kavaklı (44), dengesini kaybederek yaklaşık 12 metre yükseklikten kaldırıma düştü. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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