17 yaşındaki kızlarını yatağa zincirledikleri iddia edilen çift gözaltına alındı
16.09.2026 16:56
Çiftin adliyedeki işlemleri sürüyor.
Zonguldak'ta anne ve babası tarafından zincirle yatağa bağlanıp şiddet gördüğü iddia edilen 17 yaşındaki Sıla T. ile darp izlerine rastlanan 3 kardeşi devlet korumasına alındı.
Zonguldak'ın Elvanpazarcık beldesinde 17 yaşındaki Sıla T.’nin anne ve babası tarafından şiddet gördüğü ve zincirle yatağa bağlandığı iddia edildi. Korkunç olay, jandarma ekiplerinin eve düzenlediği baskınla ortaya çıktı.
Olay, Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarda, Sıla T.’nin babası Selahattin T. tarafından dövülüp zincirle yatağa bağlandığı öne sürüldü.
İhbar üzerine adrese jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, Sıla T.’nin babaannesiyle birlikte girdiği evde genç kızı kelepçeli halde yatağa zincirle bağlı olarak buldu.
KARDEŞLER DEVLET KORUMASINA ALINDI
Sıla T. ile 3 kardeşi hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Kontrollerde kardeşlerin hepsinde darp izleri olduğu belirlendi. 4 kardeş devlet koruması altına alındı.
ANNE İLE BABA GÖZALTINDA
Olayın ardından anne Sevil T. ile baba Selahattin T. gözaltına alındı. Jandarmadaki ifadelerinde ailenin, kızlarının izinsiz AVM’ye gittiğini, birileriyle görüştüğünü ve kaçmaya çalıştığını, bunları engellemek istedikleri için zincirlediklerini söyledikleri öne sürüldü.
Jandarmadaki ifadeleri tamamlanan anne ve baba adliyeye sevk edildi. Bir gazetecinin, “Kızınızı siz mi zincirlediniz?” sorusuna baba Selahattin T., “Kızını dövmeyen dizini döver” diyerek cevap verdi. Gazetecinin aynı sorusuna anne Sevil T., “Hayır ama siz rencide ediyorsunuz” dedi. Anne ve babanın adliyedeki işlemleri sürüyor.
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