19 yaşındaki Berat'ın şüpheli ölümü
27.08.2026 11:15
Gencin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, 19 yaşındaki Berat Yıldırım odasında ölü bulundu.
Zonguldak'ta bir genç, evinde ölü bulundu. Olay, dün Çaycuma ilçesi Karalar Mahallesi’nde meydana geldi.
Berat Yıldırım’ın (19) odasına giren aile bireyleri, oğullarının hareketsiz yattığını fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.
İhbar üzerine eve, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Yıldırım’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Yıldırım’ın cansız bedeni otopsi yapılması amacıyla morga götürüldü.
Gencin cenazesinin bugün öğle vakti toprağa verileceği öğrenildi.
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