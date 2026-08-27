19 yaşındaki Berat'ın şüpheli ölümü

Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Yıldırım’ın cansız bedeni otopsi yapılması amacıyla morga götürüldü.

İhbar üzerine eve, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Yıldırım’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

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