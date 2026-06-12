Arkadaşlarıyla şelaleye giren genç boğuldu
12.06.2026 19:08
Arkadaşlarıyla şelaleye giren gencin cansız bedenine ulaşıldı.
Zonguldak'ta 21 yaşındaki genç, arkadaşlarıyla birlikte girdiği şelalede boğularak hayatını kaybetti.
Zonguldak'ta Kantar Şelalesi'ne giden İsmail Eseroğlu (21) ve arkadaşları O.K., A.C. ve M.K, saat 15.30 sularında suya girdi. Eseroğlu'nun bir süre suda çırpındıktan sonra kaybolması üzerine arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
Bölgeye jandarma, sağlık, AFAD ve su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık iki saat süren arama çalışmaları neticesinde Eseroğlu'nun cansız bedeni bulundu. Eseroğlu'nun cansız bedeni yaklaşık 500 metrelik yamaçtan vatandaşların da desteğiyle yola taşındı.
Gencin cenazesi, bölgedeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna sevk edildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatıldı.
YASAL UYARI
ZONGULDAK Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ZONGULDAK Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.