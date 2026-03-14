Av sezonunun sonunda satışlar devam ediyor. Kilosu 100 TL
14.03.2026 15:29
hamsilerin kilosu 100 TL
Zonguldak'ta balıkçılar, ramazanda balık tüketilmediği algılarına rağmen, tezgahlarda satışların sürdüğünü belirtti. Balıkçı, hamsilerin kilosunun 100 TL'den alıcısıyla buluştuğunu söyledi.
Denizlerde av sezonunun sonuna gelinmesine rağmen Zonguldak'taki balık tezgahlarında satışlar devam ediyor.
Bu yıl palamudun az, hamsinin bol olduğunu söyleyen balıkçı Zeki Beybeyoğlu, ramazanda vatandaşlara günlük balık sunduklarını dile getirdi.
Genellikle ramazan ayında balık tüketilmediği üzerine bir algı olduğunu söyleyen balıkçı, satışların orta halli de olsa devam ettiğinin altını çizdi.
Balıkçı, hamsinin kilosunun 100 ,mezgitin 250, istavritin ise 200 TL'den alıcısıyla buluştuğunu belirtti. Balıkçı, en çok ilginin hamsiye olduğunu eklerken bu ilginin de mayısın ortalarına doğru da devam edeceğini öngördü.
