Balık tutmaya gidip kayboldu, arama çalışmları sürüyor

Zonguldak'ta balık tutmak için kayalıklara giden Erdin Yılmaz’dan (62), dün sabahtan beri haber alamayan ailesinin ihbarıyla, gece arama çalışmaları başlatıldı.

Arama çalışmaları denizden ve karadan devam ediyor.

Yılmaz’ın otomobili, bölgede park halinde görüldü, kayalıklarda balıkçılık malzemeleri de bulundu. Yılmaz, karada ve denizde aranıyor.

Sahil güvenlik, jandarma ve AFAD ekipleri, Yılmaz’ı aramaları başlattı. Jandarma karadan kayalık bölgeyi inceledi, AFAD ekipleri dronla havadan görüntüleme yaparken, dalgıçlar da denizde arama başlattı.

Olay, dün, Kozlu ilçesi Ilıksu mevkisinde meydana geldi. Dün sabah evden çıkan Erdin Yılmaz’dan, ailesi, bir daha haber alamadı.

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