Balıkesir'deki otobüs kazasında hayatını kaybeden kadının cenazesi Zonguldak'ta defnedildi

Kazada yaşamını yitiren 3 çocuk annesi Çelikörs'ün (70), yakınları tarafından alınan cenazesi, Soğuksu Mahallesi'ndeki Hz. Ömer Camisi'ne getirildi. Aile yakınları burada taziyeleri kabul etti. Çelikörs'ün cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından asri mezarlığa defnedildi.

Hatice Çelikörs'ün, eşi Ahmet Cengiz Çelikörs (77) ile tatil için İzmir'in Dikili ilçesindeki Salihleraltı'ndaki evlerine gittikleri, Balıkesir'deki hastanede tedavisi süren yaralı eşinin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Çiftin oğlu Ahmet Çelikörs, gazetecilere, üzüntü içerisinde olduklarını belirterek, "Annemin acısını artık bir şekilde babamızla dindireceğiz. Biz ona, o bize kenetlenecek. Birbirimizi o şekilde tamamlamaya çalışacağız. Allah bize sabır ve kuvvet versin." dedi.

Balıkesir'de pazar günü OSB Çevre Yolu'ndan Edremit ilçesine seyir halinde Zonguldak-İzmir seferini yapan Efe Tur'a ait yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak devrilmiş, kazada 15 kişi hayatını kaybetmiş 17 kişi yaralanmıştı.