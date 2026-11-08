Batı Karadeniz'de av sezonunda 26 bin ton balık avlandı

Balıkçı Oktay Ertürk ise sezonda genel bir palamut bolluğu yaşandığını ve şu anda en çok palamudun tercih edildiğini ifade etti.

Fiyatlara değinen Ertürk, "Palamutlar 125 lira, kiloluktur" dedi. Hamsinin 250 lira olduğunu belirten Ertürk, "Balık bolsa balık ucuzdur, balık azsa balık pahalıdır. Biz de ona göre alıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.