Daha önce 5 cinayetten ceza alan Deniz Boyacı'ya ağırlaştırılmış müebbet
07.07.2026 16:57
Daha önceden 5 cinayet işlemişti.
Daha önce işlediği 5 cinayet nedeniyle hüküm giyen Deniz Boyacı, 17 yaşındaki bir kızı öldürüp cesedini su kuyusuna attığı gerekçesiyle “kadına ve çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
ZonguldakK'ın Çaycuma ilçesinde Hasret Akkuzu'yu (17) öldürüp cansız bedenini su kuyusuna atan Deniz Boyacı (42), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Çaycuma ilçesi Perşembe beldesi Koramanlar köyünde geçen yıl 19 Ekim’de hayvan otlatmaya çıkan köylüler, bir su kuyusunda ceset bularak durumu jandarmaya ihbar etti. Yapılan incelemede, cesedin 12 Ekim'den beri kayıp olarak aranan Hasret Akkuzu'ya ait olduğu belirlendi ve acılı aile morga giderek kızlarını teşhis etti.
Olayın ardından geniş çaplı bir soruşturma yürüten ekipler, cinayet zanlısının daha önce 5 cinayetten hüküm giyen ve açık cezaevinden izinli çıkıp firar eden Deniz Boyacı olduğunu saptadı. Operasyon kapsamında Boyacı'nın yakınlarının da aralarında olduğu 6 kişi gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden ağabey Arif Boyacı, yenge Nejla Boyacı ve araç sahibi Erkan S. 'delilleri karartma' suçundan tutuklanırken, firari katil zanlısı Deniz Boyacı ise Aydın'da yakalanarak Zonguldak'a getirildi ve tutuklandı.
"NE KADAR SÜRE BOĞAZINI SIKTIĞIMI HATIRLAMIYORUM"
Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında hakim karşısına çıkan sanık Deniz Boyacı, son savunmasını yaptı.
Olay günü maktulle birlikte yürüdüklerini belirten Boyacı, "’Salı günü mahkeme var, gelip ifadeni düzgün şekilde ver’ dedim. 'Benden bunun hesabını sorarlar, ben boşuna mı uğraştım aylardır' dedim. Sürekli bağırıyordu, kavga ediyordu. Kendimi kaybettim. Sol elimle gırtlağına sarıldım. Bana tekme atmaya başladı. Birlikte yere düştük. Ne kadar süre boğazını sıktığımı hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.
Açık cezaevinden izinli çıkıp firar etmişti.
Cinayetin ardından cesedi gizlemek için çaba sar ettiğini itiraf eden Boyacı, "Kuyunun kapağını açmak için ağabeyimin atölyesinden çekiç aldım. Çekiçle kuyunun vidasını açıp Hasret'i kuyuya attım. Daha sonra aracı Karakol Komutanlığı'nın önüne bırakıp yürüyerek eve döndüm.
Olayla ilgili tüm hatırladıklarımı anlattım, delil karartma girişimim olmadı" dedi.
2 KİŞİ BERAAT ETTİ
Yargılama sonunda mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Nejla Boyacı ile Erkan Sarı'nın beraatine hükmetti.
Sanık ağabey Arif Boyacı ‘Suç delillerini gizleme’ suçundan 1 yıl hapis cezası alırken, katil zanlısı Deniz Boyacı ise ‘Kadına ve çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Mahkeme ayrıca, yaklaşık 1,5 milyon TL'lik yargılama masrafının da sanıktan tahsil edilmesine karar verdi.
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