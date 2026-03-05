"Eşime neden baktın" kavgası cinayetle bitti. Sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Büfenin önünde bekleyen Cem Ç.'ye “Eşime neden baktın?” diyen Murat Yangun arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çevredekilerin de araya girdiği kavgada Murat Yangun bıçaklanarak hayatını kaybetti.

