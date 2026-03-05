"Eşime neden baktın" kavgası cinayetle bitti. Sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı
05.03.2026 13:50
Cem Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde "Eşime neden baktın" diyen genci bıçaklayarak öldüren sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, Kozlu ilçesinde bir büfenin önünde yaşandı.
Büfenin önünde bekleyen Cem Ç.'ye “Eşime neden baktın?” diyen Murat Yangun arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çevredekilerin de araya girdiği kavgada Murat Yangun bıçaklanarak hayatını kaybetti.
Olayda büfe işletmecisini de yaralayan Cem Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Murat Yangun'un ailesinin avukatı, tutuklu sanık Cem Ç.'nin eylemi acıma duygusu olmadan gerçekleştirdiğini öne sürdü.
Zonguldak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, olayda hayatını kaybeden Murat Yangun'un ailesinin avukatı, tutuklu sanık Cem Ç.'nin eylemi acıma duygusu olmadan gerçekleştirdiğini öne sürdü.
Avukat, sanığın kasten adam öldürme suçundan cezalandırılmasını talep etti.
Avukatının karşı tarafın baskısıyla davadan çekildiğini söyleyen Cem Ç., “Mahkemenin adaletine sığınıyorum" diyerek sessiz kalma hakkını kullandı.
MÜEBBET HAPİS CEZASI
Mahkeme heyeti, sanığın Murat Yangun'a eylemi nedeniyle “kasten öldürme” suçundan müebbet, Hami G.'ye yönelik eylemi nedeniyle "olası kastla yaralama" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
Sanık Cem Ç.'nin cezası hakkında indirim uygulanmadı.
YASAL UYARI
ZONGULDAK Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ZONGULDAK Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.