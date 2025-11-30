Gelinini öldüren kayınbaba, cezaevinde ölü bulundu

Durumun ihbar edilmesi üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri Derin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaşlı adamı merak eden arkadaşları içeri girdiğinde ise yaşlı adamı asılı halde buldular.

Karabük'teki T tipi cezaevinde tutukluluğu devam eden Hüseyin Demir banyoya girdi ve uzun süre koğuşa dönmedi.

Hüseyin Demir, eski gelini G.K.'le yaşadığı bir tartışma sonrasında öldürmüş ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

