Gelinini öldüren kayınbaba, cezaevinde ölü bulundu
30.11.2025 09:19
İHA
Zonguldak'ta 71 yaşındaki Hüseyin Demir, eski gelinini öldürdü. Cezaevine sevk edilen Hüseyin Derin'in de cezaevinde cansız bedeni bulundu.
Olay 40 gün önce, Çaycuma ilçesine bağlı Kızılbel köyünde yaşandı.
Hüseyin Demir, eski gelini G.K.'le yaşadığı bir tartışma sonrasında öldürmüş ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
Karabük'teki T tipi cezaevinde tutukluluğu devam eden Hüseyin Demir banyoya girdi ve uzun süre koğuşa dönmedi.
Yaşlı adamı merak eden arkadaşları içeri girdiğinde ise yaşlı adamı asılı halde buldular.
Durumun ihbar edilmesi üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri Derin'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Derin'in eşofman ipiyle hayatın ason verdiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
