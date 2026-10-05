İş hanında asansör 3 kat düştü. 1 kişi yaralandı

Zonguldak'ta bir iş hanının asansörü bilinmeyen bir nedenle 3 kat aşağı düştü. O sırada asansörde bulunan Kazım K., ağır yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Meşrutiyet Mahallesi Kadırga Caddesi’ndeki bir iş hanında meydana geldi. İş hanının asansörü, bilinmeyen bir nedenle 3 kat aşağı düştü. Asansörde bulunan Kazım K. ağır yaralandı.

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