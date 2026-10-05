İş hanında asansör 3 kat düştü. 1 kişi yaralandı
05.10.2026 11:59
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Zonguldak'ta bir iş hanının asansörü bilinmeyen bir nedenle 3 kat aşağı düştü. O sırada asansörde bulunan Kazım K., ağır yaralandı.
Olay, sabah saatlerinde Meşrutiyet Mahallesi Kadırga Caddesi’ndeki bir iş hanında meydana geldi. İş hanının asansörü, bilinmeyen bir nedenle 3 kat aşağı düştü. Asansörde bulunan Kazım K. ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle asansör boşluğundan çıkarılan Kazım K., ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Vücudunun çeşitli bölgelerinde kırıklar olduğu öğrenilen Kazım K.’nin tedavisine başlandı.
Asansörün düşme nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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