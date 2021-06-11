İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Zonguldak'ta konuştu (Zonguldak haberleri)

Zonguldak Haberleri - Anadolu Ajansı,

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Trabzon'un Yomra ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a silahlı saldırıya ilişkin, "Yomra Belediye Başkanımızın hem de kurşunla karşılaşması çok çok vahim bir hadisedir.Allah korumuş, canına bir şey olmamış." dedi.

Ziyaretlerde bulunmak üzere Zonguldak'ın Gökçebey ilçesine gelen Akşener, çarşı esnafının sorunlarını dinledi, vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.Belediye binası önünde toplanan vatandaşlara seslenen Akşener, Ocak 2020'den bu yana ilçe ilçe esnaf ziyaretleri yaptığını belirtti. Esnafın içinde çiftçiyle, işsizle, üniversite mezunu olup tezgahtarlık yapan gençlerle karşılaştığını anlatan Akşener, gerçek dertleri, problemleri ve talepleri dinlemek, öğrenmek, çözmek ve çözdürmek görevleri dolayısıyla ziyaretler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Akşener, "Bu dertli insanlara ben propaganda yapmıyorum, partimi övmüyorum. Sadece sizi konuşuyoruz, sorunlarınızı Meclise getiriyoruz ve çözümü için talepte bulunuyoruz. Siyaset, seçmenin özne, velinimet olduğu bir görevdir. Unutuldunuz, unutuldunuz, nasıl müşteri esnafın velinimeti ise siyasetçinin de velinimeti seçmendir. Gerçek dertlerden kaçmak için size gelemiyorlar ama size deniliyor ki şu şucuymuş, bu bucuymuş. Size ne? Bana ne? İşsiz gencimin derdine çare aramak varken... Bundan sonra siz konuşacaksınız. Yapmaya çalıştığımız şey bu." şeklinde konuştu.

Seçim zamanı siyasi partilerin temsilcilerinin geleceğini ve kim ikna ederse oyu onun alacağını anlatan Akşener, "Siz seçmensiniz, isterseniz her şeyi değiştirebilirsiniz. Nerede değiştirebilirsiniz? Sandıkta değiştirebilirsiniz. Neyle değiştirebilirsiniz? Oylarınızla değiştirebilirsiniz. Oylarınızı ucuz etmeyin, o kadar pahalı olsun ki herkes gelsin, huzurunuzda 'hazır ola' geçsin." ifadelerini kullandı. Konuşmasının ardından Gökçebey Belediye Başkanı Vedat Öztürk'ü ziyaret eden Akşener'e Genel Başkan Yardımcıları Ümit Dikbayır, Burak Akburak ve Metin Ergun ile parti yetkilileri eşlik etti.

Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a silahla saldırı Ziyareti sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akşener, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a silahlı saldırıya ilişkin, sabah saatlerinde belediye başkanıyla görüştüklerini ve tam olarak ne olduğuna dair fikirlerinin bulunmadığını dile getirdi.

Bu tür saldırıların Türkiye'de çok olağan hale geldiğini ileri süren Akşener, şu ifadeleri kullandı: "Asıl sorgulanması gereken budur. Bu tür olaylarda faillerin bulunup, 'Bu nedir'in cevabının alınamayacağı bir Türkiye'de yaşıyoruz. Benim evim basıldı, failleri beraat etti. Sayın Kılıçdaroğlu lince uğradı, failleri beraat etti. Şimdi böyle bir Türkiye'de Yomra Belediye Başkanımızın hem de kurşunla karşılaşması çok çok vahim bir hadisedir. Allah korumuş, canına bir şey olmamış. Herkes adına ve İYİ Parti Genel Başkanı olarak söyleyeceğim şudur; bir eski içişleri bakanı olarak hem hakimlere hem savcılara hem kolluk güçlerinin yöneticilerine, siyasilere sesleniyorum. Her bir vukuat, linç, baskın, haksızlık hukuki olarak ortada bırakıldığı zaman, takipsizlik verildiği, hiçbir hukuki ceza verilmediği zaman yarın insanlar sokakta gezemez hale gelir ve nitekim öyle. Bir başka şey daha olur, bu devran döndüğü zaman bu konunun arkasında durup hukuku işletmeyenler, benzer durumlarla karşı karşıya kalırlar. Türkiye kabile devleti haline döner. Dolayısıyla devlet insanlığının, devleti yönetmenin ciddiyetinin önde olması gerekiyor. Ben bugün Türkiye'yi yönetenlere sesleniyorum. Bu tür olayların önünün kesilmesi için yapanın yanına kar kalmaması gerekiyor."

Kanal İstanbul ile ilgili yöneltilen soruyu da cevaplayan Akşener, Kanal İstanbul için atılacak her türlü adımın dönülemeyecek derecede zarar vereceğini iddia etti.

Akşener, gündemde yer alan erken seçim tartışmalarına ilişkin ise "Şimdi seçmen erken seçim istiyor. Biz seçmenin sesiyiz, halkın avukatı demek. Biz vatandaşın avukatı olarak, aynı zamanda iktidarı denetleyen, yönlendiren size dair talepleri ileten bir pozisyondayız. Muhalefetin anlamı budur. Şimdi seçmen diyor ki seçim isteyin, dayanamıyoruz artık, haksızlıklara dayanamıyoruz." ifadesini kullandı.