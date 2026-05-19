Kaçak maden ocağında ölüm
19.05.2026 14:02
Göçük sırasında Türksever'in oğlu'nun yara almadan kurtulduğu öğrenildi.
Zonguldak'ta kaçak maden ocağında oğluyla birlikte çalışan Erol Türksever hayatını kaybetti.
Dilaver Mahallesi’nde bir kaçak maden ocağında baba Erol Türksever ve ismi öğrenilemeyen oğlu birlikte çalıştığı sırada göçük oldu.
Yara almayan oğlu, göçük altında kalan Türksever’i ocaktan çıkarıp 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Erol Türksever, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Türksever, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
