Kaçak maden ocağında ölüm

Dilaver Mahallesi’nde bir kaçak maden ocağında baba Erol Türksever ve ismi öğrenilemeyen oğlu birlikte çalıştığı sırada göçük oldu.

Yara almayan oğlu, göçük altında kalan Türksever’i ocaktan çıkarıp 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık , polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Erol Türksever, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Türksever, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.