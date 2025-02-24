Kar temizlerken kalp krizi geçirdi: Hayatını kaybeden öğretmen defnedildi (Zonguldak Haberleri)

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kar temizlediği sırada kalp krizi geçirip hayatını kaybeden öğretmenin cenazesi toprağa verildi.

Kar temizlerken kalp krizi geçirdi: Hayatını kaybeden öğretmen defnedildi

Barbaros Kutlutaş Ortaokulu İngilizce öğretmeni İsmail Oruçoğlu (47), Yenimahalle'deki evinde dün çanak antende biriken karı temizlediği sırada yere yığıldı. Oruçoğlu'nu görenler, durumu sağlık ekiplerine haber verdi.

Bölgeye sevk edilen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde öğretmenin yaşamını yitirdiği belirlendi. Oruçoğlu'nun geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.

Çaycuma Devlet Hastanesi morgundan cenazesi alınan Oruçoğlu için öğretmenevinde cenaze töreni düzenlendi.

Burada dua edilmesi ve helallik alınmasıyla Dereköseler köyüne götürülen cenaze, öğle vakti kılınan namazın ardından köy mezarlığına defnedildi.

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