Minik eller okul bahçesinde oluşturulan serada el emeği ürünler yetiştiriyor

Zonguldak'ın Alaplı ilçesindeki Gümeli İlk ve Ortaokulunda öğrenciler, okul bahçesinde oluşturulan serada yetiştirdikleri organik sebze ve meyvelerin tarladan sofraya ulaşmasına tanıklık ediyor.



Gümeli beldesinde 97 öğrencisi ve 12 öğretmeni bulunan, öğrencilerin taşımalı eğitimle öğrenim gördüğü okulda müdür vekili olarak görev yapan Soner Arslanoğlu ve okul yönetimi, tarla-sera ile peyzaj atölyesi oluşturdu.



"Beraber üretelim, birlikte tüketelim" sloganıyla tarla-sera tasarım beceri atölyesini hayata geçiren okul yönetimi ve öğrenciler, yerli tohumlar kullanarak mevsimine göre fasulye, domates, salatalık, biber, patates, soğan, çilek gibi ürünler yetiştirdi.



Peyzaj atölyesinde de "Çevremizi güzelleştiriyoruz" sloganıyla çiçek diken öğrenciler, yaptıkları çalışmalarla hem eğlendi hem de öğrenme imkanı buldu.



- "Öğrencilerimiz değerler eğitimini burada kazanmış oluyor"



Müdür vekili Soner Arslanoğlu, AA muhabirine, Milli Eğitim Bakanlığının 2023 vizyonu kapsamında yapılması gerekenlerden hareketle çalışmalar yaptıklarını ve projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.



Bölgeye uygun, öğrencilerin yapabileceği her şeyi yapma gayretinde olduklarını belirten Arslanoğlu, "Tasarım beceri atölyelerini iki yılda hayata geçirdik. Öğrencilerim kendileri ürettikleri ürünleri kendileri tüketerek, bir nebze üretmenin vermiş olduğu hazzı da kendileri yaşayarak bakanlığımızın davranışsal boyuttaki her hedefine uygun hareket ediyorlar. Bölgemiz kırsal kesimde olduğu için öğrencilerimize hem akademik anlamda hem kendi hayatlarını idame ettirme noktasında altyapıyı hazırlamaya çalıştık." diye konuştu.



Arslanoğlu, öğrencilerin tarla atölyesinde mevsimine uygun her ürünü yetiştirdiğini aktararak, şöyle devam etti:



"Bu ürünleri öğrencilerimiz kendileri diktiler, kendileri suluyorlar ve ortaya çıkan mamulleri de burada kendileri tüketiyorlar. Öğretmenlerinin rehberliğinde sınıflarda domatesten turşu yaptılar. Çocuklar kendileri bir şeyler yapmanın mutluluğunu yaşıyorlar, bizler de buna rehberlik etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Öğrencilerimiz buradan sadece bilgi birikimleriyle değil, davranışsal ve değerler eğitimini burada kazanmış oluyor. Ağaç yaşken eğilir mantığını burada kaparsa yarın bir gün zorlanmadan, 'Bunu görmüştüm, yapabilirim.' diyerek hayata hazırlanmış olur. Daha dolu bir şekilde hayatını idame ettirmiş olur."



Öğrencilerin okulu ürettikleri, paylaşım yaptıkları yer olarak gördüklerini ifade eden Arslanoğlu, ülkenin pek çok yerinde fedakar öğretmenler sayesinde ülkesini seven ve üreten bireyler yetiştiğini, kendi okullarında da bunun için gayret gösterdiklerini kaydetti.



Öğrencilerden Sinem Yalçın ise öğretmenlerinin kendilerine fidanlar getirdiğini, onları diktiklerini, suladıklarını ve daha sonra ürünlerini topladıklarını anlattı.



Öğrencilerden Eda Nur Bilgen ise sınıf arkadaşlarıyla birlikte birçok ürün ektiklerini, birlikte üretimde bulundukları için mutlu olduklarını dile getirdi.