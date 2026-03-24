Spor salonunda fenalaşıp ölen hemşirenin cenazesi oğlunun yanına defnedildi
24.03.2026 18:31
Eda Kerim Tekin'in 10 ay önce vefat eden oğlu Boran Tekin, serebral palsili hastasıydı.
Zonguldak'ta spor salonunda fenalaşınca kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden hemşire Eda Kerim Tekin, son yolculuğuna uğurlandı. Tekin'in cenazesi 10 ay önce hayatını kaybeden oğlunun yanına toprağa verildi.
Zonguldak Bahçelievler'deki spor salonunda dün antrenman yaptığı sırada fenalaşıp hayatını kaybeden Türk Kızılay Zonguldak Şubesinde görevli hemşire Eda Kerim Tekin'in (47) cenazesi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi morgundan alınarak Kozlu ilçesindeki Aziziye Camisi'ne getirildi.
21 yıldır Türk Kızılayına hizmet eden Tekin için burada helallik alındı, dua edildi.
Taziyeleri kabul eden Tekin'in doktor eşi Yasin Tekin'in ayakta güçlükle durduğu görüldü.
OĞLU SEREBRAL PALSİ HASTASIYDI
İkindi vakti kılınan namazın ardından Tekin'in cenazesi, yaklaşık 10 ay önce hayatını kaybeden 19 yaşındaki serebral palsili oğlu Boran Tekin'in toprağa verildiği Aşağıçayır köyündeki aile mezarlığına defnedildi.
Törene Tekin'in ailesi, yakınları ve mesai arkadaşlarının yanı sıra Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, Kozlu Belediye Başkanı Altuğ Dökmeci, sivil toplum ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Hemşire Eda Kerim Tekin sırada fenalaşmış, kaldırıldığı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
