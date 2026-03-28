Tezgahlarda hamsinin son günleri. Kilosu 150 liradan satılıyor

Zonguldak'ta balık tezgahlarında av yasağı öncesi son yerli hamsiler satılıyor.



Kilosu 150 liradan alıcı bulan iri boy hamsilerin 5-10 gün daha tezgahlarda yer alacağı belirtilirken, esnaf vatandaşlara derin dondurucular için balık alma tavsiyesinde bulundu.



Ramazan ayında da hamsi satışlarının devam ettiğini ve sezonun nisan ayında sona ereceğini belirten balık hali esnafı Oktay Ertürk, "Hamsi yine var. Ramazan ayında da vardı. 5-10 gün daha hamsi olur. Sezon bitiyor. Ondan sonra istavrit, barbun ve mezgite döneriz. Hamsi 150 lira. Hem iri, dolaplık hamsi. Vatandaşlarımız hamsiyi alıp dolabına atabilir." dedi.