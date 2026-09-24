Türkiye'nin en uzun mağaralarından Gökgöl'ü su bastı. Ziyaretçi girişi durduruldu
24.09.2026 14:35
Suların tahliye edilmesi için ekipler çalışma başlattı.
Zonguldak'ta, Türkiye'nin en uzun 10'uncu mağarası olan Gökgöl, etkili olan yağmur sonrası içinden geçen dere suyunun yükselmesi sonucu sular altında kaldı. Mağaraya ziyaretçi girişi durduruldu.
Zonguldak'ta bulunan yaklaşık 350 milyon yıl önceki Karbonifer döneme tarihlenen ve 3 bin 350 metre uzunluğa sahip Gökgöl Mağarası'ndan geçen dere, kentte etkili olan yağış nedeniyle yükseldi. Dere suyunun yükselmesiyle mağarayı su bastı.
Türkiye'nin en uzun 10'uncu mağarası olan ve doğal güzellikleriyle de öne çıkan mağaranın 875 metrelik yürüyüş yolunun büyük bir kısmı sular altında kaldı.
Suların çekildiği noktalarda çamur birikintileri oluştu. Suların tahliye edilmesi için İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlatırken, mağaraya ziyaretçi girişi durduruldu.
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