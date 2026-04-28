Tutuklandığını öğrendi adliye binasından atladı

28.04.2026 16:32

Tutuklandığını öğrendi adliye binasından atladı
DHA

Yaralanan şüpheli, hastanede tedaviye alındı.

DHA

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kişi, çıkarıldığı mahkemede tutuklandığını öğrenince adliye binasının ikinci katından atlayıp ağır yaralandı.

Zonguldak'ta Narkotik Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonda, uyuşturucu madde satışı yaptığı iddiası ile S.K. isimli şüpheli gözaltına alındı.

 

Zanlının adresinde yapılan aramada, 100 gram uyuşturucu madde ile 45 sentetik hap ele geçirildi.

 

İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen S.K.’nin, saat 11.30 sıralarında Ereğli Adalet Sarayı’nda çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesi’nde tutuklanmasına karar verildi.

 

İddiaya göre kararı öğrenen S.K., adliye binasının ikinci katının penceresinden atladı. Ağır yaralanan S.K., çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

