Yaşlı adamın şüpheli ölümü: Evinde bıçaklanmış halde bulundu
09.11.2025 15:06
DHA
Zonguldak'ta evinde 75 yaşındaki Burhanettin Şen, evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu.
Yeşil Mahalle Gölbaşı Sokak’taki Aras Apartmanı'nda yalnız yaşayan Burhanettin Şen'e ulaşamayan yakınları, kontrol etmek için dairesine gitti.
Eve giren Şen'in oğlu, hareketsiz halde yatarken buldu. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Burhanettin Şen'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Şen'in vücudunda çok sayıda bıçak kesisi olduğu tespit edildi. İncelemenin ardından Burhanettin Şen'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Olaya ilişkin başlatılan cinayet soruşturması sürüyor.
