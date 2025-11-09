Yaşlı adamın şüpheli ölümü: Evinde bıçaklanmış halde bulundu

Şen'in vücudunda çok sayıda bıçak kesisi olduğu tespit edildi. İncelemenin ardından Burhanettin Şen'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Eve giren Şen'in oğlu, hareketsiz halde yatarken buldu. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Burhanettin Şen'in hayatını kaybettiği belirlendi.

