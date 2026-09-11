Yolcusunun ölümüne neden olan halk otobüsü şoförü adliyede

Zonguldak’ta tedavi için gittiği hastanenin önünde indiği halk otobüsünün altında kalarak yaşamını yitiren Coşkun Bilici’nin ölümüne sebep olan sürücü adliyeye sevk edildi.

Kazayı gören hastane personeli, Bilici’ye saniyeler içinde ilk müdahaleyi yaparak acil servise kaldırdı. Ağır yaralanan Bilici, doktorların yaklaşık bir buçuk saat süren tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaşlı adam yolun karşısına geçmek için hamle yaptığı esnada, şoför Tolga K.'nin aracı yeniden hareket ettirmesiyle otobüsün altında kaldı.

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