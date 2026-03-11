Zonguldak'ta uçurum faciası. Arkadaşını tutmak isterken düştü

Karadeniz Ereğli'de yamaçtan uçuruma düşen kişilerden 1'i öldü, 3'ü yaralandı.

Kayalıdere mevkiine araçlarıyla giden ve akraba oldukları öğrenilen 4 kişi araçtan indikten sonra yürüyüşe başladı. Bu sırada gruptaki kişilerden biri yüksekten düşme tehlikesi geçirince Ömer Danışmaz arkadaşını tutmak istedi.

Müdahale etmeye çalışan diğer arkadaşlarının da dengesini kaybetmesiyle 4 kişi uçurumdan aşağı düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ömer Danışmaz'ın, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan M.D, A.D. ve H.D. sağlık ekiplerince Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan birinin hafif yaralı olduğu ve ayakta tedavisinin ardından hastaneye gitmek istemediği öğrenildi.

Ömer Danışmaz'ın cenazesi, Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.