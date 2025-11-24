Zonguldak'da karşı yola geçen adama araba çarptı
24.11.2025 09:38
İHA
Zonguldak'ta karşıdaki yola geçmeye çalışan yaşlı adama araç çarptı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Kaza, Ereğli-Gülüç mevki Organize Sanayi Bölgesi'nde yaşandı.
Kaza anı, bölgede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Görüntülere göre yoluna kenarına gelen yaşlı S.G. bir süre sonra karşıya geçmek istedi. Aracın geldiğini görmeyen yaşlı adama araç çarptı ve çarpmanın etkisiyle de yola savruldu.
Kaza sonrası sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. S.G. özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastane yetkilileri yaşlı adamın hayati tehlikesi bulunmadığını söyledi.
Polis ekipleri ise plakası bilinmeyen aracı ve kazaya karışan araç sürücüsünü tespit ederek olayla ilgili çalışma başlattı.
