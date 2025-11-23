Zonguldak'ta 10 ton hamsi dağıtıldı

Karadeniz Ereğli ilçesindeki festival kapsamında sahil şeridinin bir bölümüne mangallar kuruldu.

Katılımcılara pişirmeleri için 10 ton hamsinin yanı sıra bin mangal, 4 bin ızgara, jel, 5 ton kömür, 10 bin helva, 10 bin su, 10 bin ekmek, 4 ton soğan, limon ve ıslak mendil dağıtıldı.

Tekneler ve kamyonlarla getirilen hamsiler, alanda oluşturulan havuza boşaltılarak vatandaşlara ulaştırıldı. Dağıtım sırasında uzun kuyruklar oluşurken, zabıta ekipleri yoğunluk nedeniyle bölgeye bariyerler çekti.

Vatandaşlar müzik eşliğinde mangallarını hazırlarken, belediye ekiplerinin büyük kazanlarda pişirdiği balıklar da ikram edildi.

“EN TAZE BALIK EREĞLİ'DEN ÇIKIYOR”

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, "16. Karadeniz Ereğli Hamsi Festivali"nde yaptığı konuşmada, 2 yıldır gerçekleştiremedikleri geleneksel festivali yeniden yapmanın heyecanını yaşadıklarını dile getirdi.

"Türkiye'nin en iyi, en taze, en lezzetli hamsisi Ereğli'den çıkıyor." diyen Posbıyık, yola çıkan vatandaşlara zabıta ekiplerinin ekmek arası hamsi dağıttığını, ilçedeki engelli bireylerin evlerine ulaşılıp balık ekmek ikramında bulunulacağını da ifade etti.