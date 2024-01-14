Zonguldak'ta 2 kilo 210 gram uyuşturucu ele geçirildi (Zonguldak Haberleri)

Zonguldak'ta düzenlenen operasyonda 2 kilo 210 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Zonguldak'ta 2 kilo 210 gram uyuşturucu ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda Ş.S. isimli zanlı gözaltına alındı, yapılan aramada 2 kilo 210 gram uyuşturucu madde yakalandı.

Bu arada, aranan şahıslara yönelik çalışmada, hakkında gözaltı kararı bulunan E.T. yakalanarak cezaevine gönderildi.

Muhabir : Mustafa Kemal Bektaş
Yayınlayan : Ferhat Demircan

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