Zonguldak'ta 450 kilogram bozuk et ele geçirildi
24.01.2026 13:57
Etler imha edildi.
Zonguldak’ta durdurulan bir araçta 450 kilogram bozulmuş et bulundu.
Devrek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yol kontrolleri sırasında, il dışından gelen A.A.'nın kullandığı bir araç durduruldu.
Ekiplerin araç üzerinde yaptığı denetimlerde sağlık açısından uygunsuz bulunan ve bozulduğu tespit edilen 450 kilogram et bulundu.
Jandarma ekiplerinin ardından bölgeye sevk edilen zabıta ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri; etlerin halk sağlığı açısından ciddi riskler taşıdığını tespit etti.
Ele geçirilen 450 kilogram et, tutanak altına alınarak ekipler gözetiminde imha edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
YASAL UYARI
ZONGULDAK Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ZONGULDAK Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.