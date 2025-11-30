Zonguldak'ta bir araç evin çatısına uçtu

Zonguldak'ta Yeni Mahalle Bülbül Sokak'ta H.Ç. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kullanılmayan bir evin çatısına uçtu.

Otomobilde bulunan sürücü ve ismi öğrenilmeyen diğer 2 kişi araçtan kendi imkanlarıyla çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve trafik ekipleri sevk edildi.

Ekipler çevrede güvenlik önlemleri aldıktan sonra olayla ilgili tutanak tuttu.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Kazadaki 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.