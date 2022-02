Zonguldak'ta "can dostlar" gençler sayesinde sıcak yuvalarına kavuşuyor.

Zonguldak Haberleri - Anadolu Ajansı, Zonguldak Gençlik Merkezi gönüllüleri, sokak hayvanlarının barınma ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla başlattıkları proje kapsamında "can dostlara" sıcak yuva imkanı sağlıyor.



Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren gönüllü gençler, atölyede kedi, köpek ve kuşların soğuk havadan en az şekilde etkilenmesini sağlamak için "Onların da sıcak yuvası olsun" projesi başlattı.



Toplumsal duyarlılığın artırılması amacıyla yürütülen çalışma kapsamında öğrenciler ahşaptan yaptıkları 6 köpek ve 8 kedi kulübesi ile 30 kuş evini hazır hale getirerek kentin çeşitli noktalarına yerleştirdi.



Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, AA muhabirine, faaliyetlere devam ettiklerini, soğuk havalarda can dostları unutmadıklarını söyledi.



Gençlik merkezlerinin gençlerin kendilerini sosyal ve kültürel olarak geliştirdikleri yerler olduğunu belirten Yüksel, "Gençlerimiz burada her yönüyle kendi gelişimlerine katkı sağlıyorlar. Burada gençlerimiz el becerileri ve sanatsal faaliyetler gerçekleştirmektedirler. Bunun yanında sosyal sorumluluk projeleri de gerçekleştiriyorlar." dedi.



"Gençler el emeği, göz nuru ürünler yapıyor"



Yüksel, kış şartlarının yoğun geçmesi nedeniyle gençlerin sokak hayvanlarıyla ilgili çalışmalar yaptığını anlatarak, şunları kaydetti:



"Gençlerimiz kedi, köpek ve kuşlarımız için yuva yaparak onları soğuktan korumak amacıyla çalışma gerçekleştiriyorlar. Öğrenciler bu çalışma sayesinde manevi olarak da bir tat alıyorlar. Okuldan çıktıktan sonra gençlerimiz burada bu faaliyetleri gerçekleştirerek güzel işler ortaya çıkarıyor."



Soğuk havalarda vatandaşların da sokak hayvanlarına ellerinden geldiğince yardım etmeye çalıştığını aktaran Yüksel, "Yaptığımız kulübelerin daha korunaklı şekilde yapılmış olması, vatandaşlarımızın da hoşuna gidiyor, bu durum gençlerimizin daha duyarlı olmalarına vesile olmuş oluyor. Çalışmalarımız devam edecek. 6 köpek, 8 kedi kulübesi ve 30 kuş evini kent merkezinde farklı noktalara yerleştiriyoruz." diye konuştu.



Gençlik lideri Yasin Tekin de gençlerin sosyal medya gibi alanlarda zaman geçirmek yerine, atölyede kendi el emeği, göz nuru ürünleri yaptıklarını dile getirerek, "İlk önce kesimler yaptıklarını, daha sonra da birleştirme ve boyama aşamalarının ardından 2 gün içerisinde kulübeleri bitiriyoruz." ifadelerini kullandı.