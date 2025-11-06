Zonguldak'ta ceviz hırsızlığı: Kameralara yansıdı

Zonguldak'ta bir kuruyemişçinin önündeki tezgahtan bir paket ceviz çalan kadın, iş yerinin güvenlik kamerasına yakalandı.

Hırsızlık anı, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, kadının tezgaha yaklaşması, ceviz paketini alıp çantasına koyması ve soğukkanlılıkla uzaklaşması yer alıyor.

Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde faaliyet gösteren bir kuruyemişçi dükkanının önünde sergilenen paketli ürünlerin yanına bir kadın yaklaştı.

