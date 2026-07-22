Zonguldak Valiliği, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla 23 ve 24 Temmuz'da il genelinde denize girmenin yasaklandığını açıkladı.

Olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle Zonguldak'ta denize girmek iki gün yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle alınan karar kapsamında 23-24 Temmuz 2026 tarihlerinde denize girişlerin yasaklandığı belirtildi.

Zonguldak Valiliği, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla 23 Temmuz Perşembe ve 24 Temmuz Cuma günlerinde il genelinde denize girmenin yasaklandığını duyurdu.

YASAL UYARI

ZONGULDAK Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ZONGULDAK Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.