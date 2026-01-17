Zonguldak'ta heyelan
17.01.2026 14:16
Son Güncelleme: 17.01.2026 15:30
Sağanak nedeniyle Zonguldak-Alaplı kara yolunun tersaneler mevkisinde toprak kayması meydana geldi.
Zonguldak-Alaplı kara yolunun tersaneler mevkisinde toprak kayması oluştu.
Yamaçtan kopan taş, kaya ve toprak parçaları kara yoluna düştü.
Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye, polis ile Gülüç Belediyesine bağlı ekipler sevk edildi.
Ekipler, yol güvenliğini sağlamak amacıyla Alaplı-Karadeniz Ereğli istikametini ulaşıma kapattı.
İş makineleriyle toprak ve kaya parçalarının temizlenmesinin ardından, yol yeniden ulaşıma açıldı.
YASAL UYARI
