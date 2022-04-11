Zonguldak'ta iki hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Haberler - Zonguldak Haberleri Anadolu Ajansı 11.04.2022 - 16:13
Zonguldak Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde 5 ayrı iş yeri ve otomobilden kablo, bakır ve delici kırıcı alet çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.
Polis ekipleri araştırmalar sonucu kimlikleri belirlenen 3 şüpheliyi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, biri ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Çalınan malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.
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