Zonguldak'ta iki hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Zonguldak Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde 5 ayrı iş yeri ve otomobilden kablo, bakır ve delici kırıcı alet çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.



Polis ekipleri araştırmalar sonucu kimlikleri belirlenen 3 şüpheliyi gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, biri ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.



Çalınan malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.





