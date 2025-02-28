Zonguldak'ta karbonmonoksit zehirlenmesi: Baba ve 2 çocuğu hastaneye kaldırıldı (Zonguldak Haberleri)
Zonguldak'ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen baba ile 2 çocuğu tedavi altına alındı.
Çaydamar Mahallesi'nde yaşayan Afganistan uyruklu A.K. ile çocukları M.K. ve M.H.K. sobadan sızan karbonmonoksitten etkilendi.
Durumu fark eden komşularının ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelince ilk müdahalesi yapılan baba ve 2 çocuğu hastaneye kaldırıldı.
Zonguldak Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Zonguldak Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.
- Etiketler :
- Haberler -
- Yerel Haber
- Türkiye
- Zonguldak