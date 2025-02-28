Zonguldak'ta karbonmonoksit zehirlenmesi: Baba ve 2 çocuğu hastaneye kaldırıldı



Çaydamar Mahallesi'nde yaşayan Afganistan uyruklu A.K. ile çocukları M.K. ve M.H.K. sobadan sızan karbonmonoksitten etkilendi.



Durumu fark eden komşularının ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık personelince ilk müdahalesi yapılan baba ve 2 çocuğu hastaneye kaldırıldı.

