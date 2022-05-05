Zonguldak'ta ormanlık alana devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

Haberler - Zonguldak Haberleri Anadolu Ajansı 05.05.2022 - 13:38
Zonguldak Haberleri - Anadolu Ajansı, Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen hafif ticari araç, Gaca mevkisinde yaklaşık 50 metre yükseklikten ormanlık alana devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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