Zonguldak'ta ormanlık alanda erkek cesedi bulundu.

Haberler - Zonguldak Haberleri Anadolu Ajansı 23.05.2022 - 11:58
Zonguldak Haberleri - Anadolu Ajansı,
Merkez ilçeye bağlı Kabalaklı köyünde, su tesisatını tamir etmek için ormanlık alana giden köy sakinleri, bir kişinin hareketsiz yattığını görünce durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerce bir erkeğe ait olduğu belirlenen tanınamaz haldeki ceset, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Ekiplerin incelemesinde cesedin yanında silah bulundu.
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