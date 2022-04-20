Zonguldak'ta otomobil çalan 5 şüpheli tutuklandı

Haberler - Zonguldak Haberleri Anadolu Ajansı 20.04.2022 - 11:05
Zonguldak Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Bürosu ekipleri, Çaydamar Mahallesi'nde bir otomobilin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Otomobil çaldığı öne sürülen M.E. (37), R.Ş. (24), S.İ. (23), M.Y. (26) ve M.Y (28), Ankara'daki adreslerinde yakalandı. Zonguldak'a getirilen, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan çalıntı araç sahibine teslim edildi.
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