Zonguldak'ta röntgenci komşu tutuklandı. Duvarı delip gizli kamera yerleştirdi

Meşrutiyet Mahallesi’nde inşaat işçisi Soner D., komşusu Ş.Ö.’nün banyo duvarına delik açıp yılan kamera diye tabir edilen gizli kamera yerleştirdi.

Bir süre Ş.Ö. ve yaşları 31, 28 ve 22 olan 3 kızını kayda alan Soner D.’nin kamerasını kızlardan biri fark edip şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine polis ekipleri tarafından şüphelinin evinde yapılan aramada Ş.Ö. ve kızlarına ait yılan kamera ile kaydedilen görüntüler ve fotoğraflar ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Soner D. dün adliyeye sevk edildi. Soner D., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Soruşturma sürerken, ne kadar süreyle kayıt yapıldığının ekiplerin incelemesi sonrası kesinlik kazanacağı öğrenildi.