Zonguldak'ta trafik kazası. Yaralıların 2'si çocuk
02.05.2026 14:49
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yol ayrımı ışıklı kavşakta meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Kaza Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde meydana geldi. İki aracın karıştığı kazada araçlardan birini S.Ç.'nin kullandığı, yanında eşi ve iki çocuğunun da bulunduğu belirtildi.
Çarpışmanın etkisiyle 5 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
