Zonguldak'ta uçuruma yuvarlanan inek vinç yardımıyla kurtarıldı (Zonguldak haberleri)

Zonguldak Haberleri 14.06.2021 - 14:14 | Son Güncelleme : 14.06.2021 - 14:15
Zonguldak'ta Ereğli ilçesine bağlı Kızılcapınar köyünde bir ineğin uçurumdan yuvarlandığını gören vatandaşlar, itfaiyeden yardım istedi.
Olay yerine sevk edilen ekipler, uçuruma yuvarlanarak ağaçların arasına sıkışan ineği kurtarmak için çalışma başlattı.
Bulunduğu yerden vinç yardımıyla kurtarılan inek, sahibine teslim edildi.
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