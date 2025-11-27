Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
27.11.2025 13:23
DHA
Zonguldak'ta polis tarafından düzenlenen operasyonda çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı.
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü 24-26 Kasım arasında narkotik operasyonu düzenledi. Uyuşturucu madde kullandığı ve satışı yaptığı iddia edilen G.K., Ş.B., S.K., F.Ç., M.K., O.K., E.G. ve A.T. isimli şüpheliler, gözaltına alındı.
Operasyonlarda; 2 kilo 600 gram bonzai, 6 gram esrar, 202 ecstasy, 43 karton dolu makaron sigara, 245 paket dolu makaron ve 16 kilo 500 gram bandrolsüz tütün ele geçirildi. F.Ç., M.K., O.K. ve E.G., 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak' suçundan adli işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.
G.K., Ş.B., S.K. ve A.T. hakkında ise 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 4 şüpheliden A.T. adli kontrolle serbest bırakılırken, G.K., Ş.B. ve S.K. tutuklandı.
YASAL UYARI
ZONGULDAK Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ZONGULDAK Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.